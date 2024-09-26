В ISW пояснили, навіщо Путін відновив погрози ядерною зброєю

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін продовжує погрожувати ядерною конфронтацією між Росією та Заходом, щоб посилити контроль над прийняттям рішень західними країнами й вплинути на ухвалення рішення щодо дозволу Україні використовувати передану зброю для ударів по військових об’єктах у Росії.

Напередодні Путін поділився двома "роз’ясненнями" до ядерної доктрини: що Кремль розгляне можливість застосування ядерної зброї у разі "агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки чи участі ядерної держави" або у випадку "отримання достовірної інформації про масований запуск повітряно-космічної зброї" проти Росії та перетин цієї зброї кордонів Росії.

Аналітики припускають, що російський диктатор, імовірно, має намір викликати нову хвилю паніки серед західних політиків у особливо критичний момент - під час дискусій щодо здатності України використовувати передану зброю.

"ISW давно вважає, що бряцання ядерною зброєю Росії є частиною зусиль Кремля сприяти самостримуванню Заходу, а не є показником готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні, чи деінде", - вважають аналітики.