У ЄС заявили про відсутність єдиної позиції щодо невизнання легітимності Путіна

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.

"ЄС не має компетенції визнавати або не визнавати (легітимність), ця відповідальність належить країнам-членам. Безумовно, коли країни-члени одноголосно, у складі 27 країн, говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з Росією немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн, що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника Росії", - сказав він.

Речник зауважив, що раніше всі 27 країн визнали вибори у РФ нечесними та недемократичними, а Путіна – очільником кривавого режиму, який здійснює збройну агресію проти України.