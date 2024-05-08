У ЄС заявили про відсутність єдиної позиції щодо невизнання легітимності Путіна
У ЄС немає єдиної позиції щодо того, чи визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії. При цьому всі 27 країн-членів визнали, що вибори у РФ були непрозорими
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.
"ЄС не має компетенції визнавати або не визнавати (легітимність), ця відповідальність належить країнам-членам. Безумовно, коли країни-члени одноголосно, у складі 27 країн, говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з Росією немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн, що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника Росії", - сказав він.
Речник зауважив, що раніше всі 27 країн визнали вибори у РФ нечесними та недемократичними, а Путіна – очільником кривавого режиму, який здійснює збройну агресію проти України.
- За даними ЦВК РФ, Путін переобрався на наступний термін із 87,28% підтримки. При цьому "вибори" проводили й на тимчасово окупованих територіях України та в невизнаному Придністров'ї. Низка країн ЄС заявили, що не вважають фейкове волевиявлення виборами.
- 17 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ.
- 6 травня МЗС України закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії. 7 травня відбулася "інавгурація" Путіна.
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