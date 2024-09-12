У Фінляндії відреагували на звинувачення в запуску з її території БПЛА для ударів по Мурманській області РФ
Російські ЗМІ поширили інформацію, що з території Фінляндії нібито запускали безпілотники для ударів по Мурманській області РФ: у генштабі країни заперечили звинувачення
Про це інформує Yle.
Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії повідомив, що звинувачення росіян не відповідають дійсності
"Заяви про те, що безпілотники були запущені з території Фінляндії, не відповідають дійсності. Територію Фінляндії не використовували і не будуть використовувати для передбачуваних дій проти Росії", - наголосили в генштабі.
Там додали, що Фінляндія та союзники стежать за ситуацією. В країні вважають, що це могло бути російське інформаційне втручання, тому "озвучені звинувачення слід розглядати критично".
- 11 вересня влада Мурманської області РФ заявила про атаку безпілотників, у регіоні нібито працювала протиповітряна оборона. Два аеропорти тимчасово припиняли роботу.
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