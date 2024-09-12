У Фінляндії відреагували на звинувачення в запуску з її території БПЛА для ударів по Мурманській області РФ

Про це інформує Yle.

Генеральний штаб Сил оборони Фінляндії повідомив, що звинувачення росіян не відповідають дійсності

"Заяви про те, що безпілотники були запущені з території Фінляндії, не відповідають дійсності. Територію Фінляндії не використовували і не будуть використовувати для передбачуваних дій проти Росії", - наголосили в генштабі.

Там додали, що Фінляндія та союзники стежать за ситуацією. В країні вважають, що це могло бути російське інформаційне втручання, тому "озвучені звинувачення слід розглядати критично".