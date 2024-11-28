У Фінляндії збудують завод з виробництва дронів для України та ЄС

Про це інформує пресслужба концерну.

Зазначається, що підприємство будують, аби швидко збільшити потужності виробництва безпілотників, які використовують на війні в Україні. Також компанія має на меті запровадити промислове виробництво безпілотників у Фінляндії та ЄС.

Масове виробництво дронів планують розпочати в першій половині 2025 року. Зокрема, воно включатиме не тільки повітряні, а й наземні та морські безпілотники.

Генеральний директор Summa Defense Ltd Юссі Холопайнен зазначив, що дрони постачатимуть не лише в Україну, а й у країни Євросоюзу та НАТО. За його словами, вони стануть важливою частиною цивільного та оборонного сектору.

Для реалізації проєкту Summa Defence Ltd створює дочірню компанію Summa Drones Ltd, яка очолить спільне підприємство з українськими партнерами. Серед учасників української сторони компанії Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development.