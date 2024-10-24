У Baykar повідомили, коли планують добудувати завод із виробництва безпілотників в Україні

Про це розповів гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар, передає Reuters.

"Ми завершили будівництво на 80%, і машини замовляються. Дата виробництва буде визначена ходом війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.

Очікується, що завод буде виробляти версію дрона TB2 або його варіант TB3. Вони відрізняються зокрема розміром, вантажністю та максимальною швидкістю.

У серпні 2022 року виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

У грудні 2022 року повідомлялося, що завод Bayraktar в Україні почне випускати перші безпілотники через два роки.

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