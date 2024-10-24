У Baykar повідомили, коли планують добудувати завод із виробництва безпілотників в Україні
Турецький виробник безпілотників Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року
Про це розповів гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар, передає Reuters.
"Ми завершили будівництво на 80%, і машини замовляються. Дата виробництва буде визначена ходом війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.
Очікується, що завод буде виробляти версію дрона TB2 або його варіант TB3. Вони відрізняються зокрема розміром, вантажністю та максимальною швидкістю.
- У серпні 2022 року виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
- У грудні 2022 року повідомлялося, що завод Bayraktar в Україні почне випускати перші безпілотники через два роки.
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