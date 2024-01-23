У Франції Amazon оштрафували на €32 млн за надмірний контроль за своїми працівниками
У Франції компанію Amazon оштрафували на 32 млн євро за надмірне стеження за своїми працівниками, в тому числі за заходи, які наглядовий орган з питань захисту даних визнав незаконними
Про це повідомляє BBC.
У Національному комітеті з питань захисту персональних даних (CNIL) заявили, що компанія Amazon France Logistique, яка управляє складами, реєструвала дані, отримані за допомогою ручних сканерів працівників.
Згідно з висновками комісії, Amazon відстежував діяльність настільки точно, що працівникам доводилося потенційно виправдовувати кожну перерву.
CNIL заявив, що це було незаконно, а також поставив під сумнів, навіщо Amazon потрібно було зберігати дані працівників протягом 31 дня.
Французьке агентство із захисту даних провело розслідування на складах Amazon після скарг працівників, а також висвітлення умов у ЗМІ.
- У листопаді минулого року компанія з інтернет-торгівлі Amazon оголосила про скорочення "кількох сотень" співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa: у компанії заявили про зміну бізнес-пріоритетів.
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