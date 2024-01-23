У Франції Amazon оштрафували на €32 млн за надмірний контроль за своїми працівниками

Про це повідомляє BBC.

У Національному комітеті з питань захисту персональних даних (CNIL) заявили, що компанія Amazon France Logistique, яка управляє складами, реєструвала дані, отримані за допомогою ручних сканерів працівників.

Згідно з висновками комісії, Amazon відстежував діяльність настільки точно, що працівникам доводилося потенційно виправдовувати кожну перерву.

CNIL заявив, що це було незаконно, а також поставив під сумнів, навіщо Amazon потрібно було зберігати дані працівників протягом 31 дня.

Французьке агентство із захисту даних провело розслідування на складах Amazon після скарг працівників, а також висвітлення умов у ЗМІ.