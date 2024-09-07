У Франції тривають багатотисячні протести після того, як Макрон обрав Барньє прем'єр-міністром

Про це повідомляє Reuters.

Ліві, на чолі з ультралівою партією "Франція нескорена" (LFI), звинувачують Макрона у запереченні демократії та крадіжці виборів. Вони стверджують, що Макрон відмовився підтримати кандидата від альянсу "Новий народний фронт" (НФ), який посів перше місце в липневому голосуванні.

Опитування Elabe показало, що 74% французів вважають, що Макрон проігнорував результати виборів, а 55% вважають, що він їх вкрав.

У відповідь на призначення Барньє, чия правоцентристська партія "Республіканці" є лише п'ятим блоком у парламенті з менш ніж 50 депутатами, ліві партійні лідери, профспілки та студентські організації закликали до масових протестів у суботу перед новими акціями, включаючи можливі страйки 1 жовтня.

Як повідомила партія "Свобода", по всій країні пройде 130 акцій протесту.