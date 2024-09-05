Новим прем'єр-міністром Франції став Мішель Барньє

Про це пише France24.

Як зазначає видання, Барньє призначили на посаду майже через 3 місяці після відставки попереднього прем'єра та через 2 місяці після результатів парламентських виборів.

З 2004 до 2005 року Мішель Барньє був міністром закордонних справ Франції. Пізніше він також очолював міністерство сільського господарства країни, а також був єврокомісаром.

Що передувало

Наприкінці червня у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, за результатами якого перемогла ультраправа партія "Національне об'єднання".

У неділю, 7 липня 2024 року, у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.

Наступного дня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подав президенту Емманюелю Макрону прохання про відставку, однак той попросив його залишитись.

16 липня Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя. Він був прем’єр-міністром Франції з 9 січня 2024 року, обійнявши посаду після Елізабет Борн. Тоді 34-річний Атталь став наймолодшим главою французького уряду в сучасній історії країни.

У вересні Politico писало, що Макрон зустрінеться зі своїми попередниками перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра.