Президент Франції Макрон зустрінеться зі своїми попередниками перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра

Про це повідомляє Politico.

Як зазначили у виданні, Макрон зіткнувся з безпрецедентною політичною кризою після несподіваних позачергових парламентських виборів, які відбулися в червні. Його табір посів друге місце, а лівий альянс "Новий народний фронт" отримав більшість у парламенті.

Щоб знайти вихід із цього глухого кута, Макрон вирішив провести переговори з ключовими політичними діячами, включаючи своїх попередників, перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра.

Казеньов, який є головним претендентом на посаду прем'єр-міністра, заявив, що не є кандидатом, але готовий зробити це з обов'язку.

Союзники Макрона, зокрема лідер центристської партії "Модем" Франсуа Байру, підтримують кандидатуру Каеньова, який є досвідченим політиком і представляє найбільш центристську частину французької лівиці.

Єлисейський палац намагається переконати Казньова замінити Габріеля Аттала, стверджуючи, що він є одним з небагатьох політичних діячів, який може отримати довіру в Національних зборах.