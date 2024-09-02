Президент Франції Макрон зустрінеться зі своїми попередниками перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра
У понеділок, 2 вересня, президент Франції Емманюель Макрон проведе переговори в Єлисейському палаці з колишніми президентами Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом, Ксав'є Бертраном, лідером консервативної партії "Республіканці", та колишнім прем'єр-міністром Бернаром Казньовим - головним претендентом на посаду глави французького уряду
Про це повідомляє Politico.
Як зазначили у виданні, Макрон зіткнувся з безпрецедентною політичною кризою після несподіваних позачергових парламентських виборів, які відбулися в червні. Його табір посів друге місце, а лівий альянс "Новий народний фронт" отримав більшість у парламенті.
Щоб знайти вихід із цього глухого кута, Макрон вирішив провести переговори з ключовими політичними діячами, включаючи своїх попередників, перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра.
Казеньов, який є головним претендентом на посаду прем'єр-міністра, заявив, що не є кандидатом, але готовий зробити це з обов'язку.
Союзники Макрона, зокрема лідер центристської партії "Модем" Франсуа Байру, підтримують кандидатуру Каеньова, який є досвідченим політиком і представляє найбільш центристську частину французької лівиці.
Єлисейський палац намагається переконати Казньова замінити Габріеля Аттала, стверджуючи, що він є одним з небагатьох політичних діячів, який може отримати довіру в Національних зборах.
- У неділю, 7 липня 2024 року, у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.
- 8 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подав президенту Емманюелю Макрону прохання про відставку, однак той попросив його залишитись.
- 16 липня президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.
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