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У Франції запустили процедуру імпічменту президента Макрона

Марія Науменко
17 вересня, 2024 вiвторок
14:14
Світ Еммануель Макрон

У вівторок, 17 вересня, бюро Національних зборів затвердило процедуру імпічменту президента Франції Емманюеля Макрона. Наступним етапом буде юридичний комітет

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Про це повідомляє Le Parisien.

Рішення було прийняте 12 голосами проти 10, за словами лідера групи "Союз лівих за республіку" Еріка Чіотті.

Ініціатива імпічменту була висунута партією "Нескорена Франція" (LFI) та була визнана прийнятною на першому етапі процедури. Далі пропозиція буде передана на розгляд юридичного комітету, який повинен вирішити, чи просувати її далі.

Через кілька хвилин після схвалення бюро, LFI привітав це рішення.

"Перемога! Юридична комісія обговорить питання імпічменту Макрона! Вже понад 300 000 народних підписів під петицією.Побачимося на вулицях 21 вересня! Ми не здаємося, - написала парламентська група в соціальній мережі X.

Натомість колишній прем'єр-міністр Габріель Атталь розцінив цю ініціативу як "фарс" або "трагедію", вважаючи її необґрунтованою та без шансів на успіх.

Як зазначили у виданні, процедура імпічменту вимагає схвалення двома третинами членів Асамблеї та Сенату, які засідають у Верховному суді. Ініціатива не має одностайної підтримки "лівих": соціалісти заявили про намір голосувати проти тексту, підкреслюючи стратегічні розбіжності з LFI.

У відповідь координатор LFI Мануель Бомпар заявив, що сподівається "переконати" лівих після цього першого етапу на бюро Асамблеї у необхідності імпічменту Макрона, передає BFMTV

Він наголосив, що Емманюель Макрон "перевищив свої повноваження", "програвши вибори до парламенту".

"Відтоді, як ми виступили з цією ініціативою, нам на кожному етапі говорили, що це неможливо", - зазначив він.

  • 5 вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив 73-річного Мішеля Барньє новим прем'єр-міністром та доручив йому сформувати єдиний уряд. 
  • У суботу, 7 вересня, по всій Франції тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення президента Емманюеля Макрона.
Теги:
політика
Франція
Емманюель Макрон
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