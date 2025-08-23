У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
Те, що частина населення Гази страждає від голоду - це безсумнівно. Питання в тому, хто в цьому винен
Про це сказав науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері Еспресо.
Він прокоментував інформацію щодо то, що ініціатива ООН офіційно визнала, що понад пів мільйона людей у Газі опинилися в умовах повномасштабного голоду.
"Три позиції. По-перше, штучний інтелект там працює на всю. Дуже багато картинок, які надходять з Гази, вони справді фейкові, але в чиїх це інтересах - це інше питання. Друге, я маю особисто знайомих, друзів, які мають родичів, які говорять про дуже складну гуманітарну ситуацію. Те, що частина населення Гази страждає від голоду - це безсумнівно. Ну, а третє головне питання: хто в цьому винен? Вина ХАМАСУ в цьому - така ж сама, як і вина ЦАХАЛу", - сказав Якубович.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе