У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович

Про це сказав науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері Еспресо.

Він прокоментував інформацію щодо то, що ініціатива ООН офіційно визнала, що понад пів мільйона людей у Газі опинилися в умовах повномасштабного голоду.

"Три позиції. По-перше, штучний інтелект там працює на всю. Дуже багато картинок, які надходять з Гази, вони справді фейкові, але в чиїх це інтересах - це інше питання. Друге, я маю особисто знайомих, друзів, які мають родичів, які говорять про дуже складну гуманітарну ситуацію. Те, що частина населення Гази страждає від голоду - це безсумнівно. Ну, а третє головне питання: хто в цьому винен? Вина ХАМАСУ в цьому - така ж сама, як і вина ЦАХАЛу", - сказав Якубович.