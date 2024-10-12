У Грузії оштрафували опозиційні телеканали за відмову показувати ролик "Грузинської мрії" зі зруйнованими містами України
Тбіліський міський суд оштрафував три провідних грузинських телеканали - Formula, Mtavari і TV Pirveli - за відмову транслювати ролик "Грузинської мрії" зі зруйнованими Росією містами України
Про це повідомляє Formula.
Національна комісія задовольнила скаргу "Грузинської мрії", визнавши телеканали винними в адміністративному правопорушенні. Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (десь 1800-2000 доларів), а також постановив негайно виконати рішення Національної комісії з комунікацій та протягом останнього місяця перед виборами надавати визначений безоплатний час для реклами усіх партій, що представлені в парламенті.
Рішення суду також передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії".
Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято після того, як телеканали відмовилися транслювати ролик, аргументуючи це його неетичним характером та пропагандистським змістом.
У спільній заяві від 5 жовтня канали зазначили, що ролик спекулює на трагедії в Україні для політичних цілей. За їхніми словами, ролик містить кадри зруйнованих українських міст та заклики до розпалювання ворожнечі.
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У Грузії партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами використала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення.
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Згодом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання в передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст, зазначивши, що це "оголило правду" про Україну.
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