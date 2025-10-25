У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
У столиці Грузії Тбілісі затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати два кілограми урану
Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на першого заступника голови Служби державної безпеки Лашу Маградзе.
За даними відомства, громадяни Китаю планували заплатити за товар 400 тисяч доларів. Як встановило слідство, уран планували нелегально переправити до Китаю через територію Росії.
"Один із громадян КНР, який перебував на території Грузії з порушенням режиму, для здійснення злочинного задуму привіз у Грузію експертів, зацікавлених у придбанні урану, і розпочав активний пошук ядерних матеріалів по всій країні. Координацію зазначених дій здійснювали з Китаю інші члени злочинної групи", - розповів Маградзе.
Під час узгодження деталей угоди Служба державної безпеки отримала оперативну інформацію, яка дозволила встановити особи підозрюваних і затримати їх. У рамках розслідування також пройшли обшуки в місцях їх тимчасового проживання в Тбілісі і Батумі.
Слідство триває за статтею про незаконне поводження з ядерними матеріалами. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.
- Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе