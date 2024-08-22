У Канаді близько 125 єврейських установ отримали повідомлення про замінування
Близько 125 єврейських установ по всій Канаді отримали електронні листи про замінування: поліція розпочала розслідування
Про це інформує CBC News.
Вказано, що усі електронні листи були ідентичними та містили погрози насильницької смерті із застосуванням вибухівки. Перший дзвінок про електронний лист з погрозами надійшов о 7:10 ранку з синагоги в Гемпстеді, згодом з'явилися й інші повідомлення.
Поліція Монреаля розмістила свої підрозділи в частині синагог. Також правоохоронці перевірили їх на наявність підозрілих пакунків та осіб. Вони нічого не виявили. Невдовзі поліція Торонто, Йоркської області, Гамільтона, Оттави і Калгарі оприлюднила заяви, підтверджуючи, що синагоги та інші єврейські організації отримали електронного листа і що до кожної з них були направлені співробітники. Усі вони заявили, що вибухівки не було знайдено.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо відреагував.
"Я обурений повідомленнями про те, що понад 100 єврейських установ по всій Канаді стали сьогодні мішенню для погроз. Це кричущий антисемітизм", - написав він у соцмережі X.
- Канадська авіакомпанія WestJet заявила про скасування щонайменше 150 рейсів, якими мали летіти 20 000 пасажирів, починаючи з суботи, 29 червня, після того, як профспілка працівників технічного обслуговування оголосила про початок страйку.
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