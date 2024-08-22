У Канаді близько 125 єврейських установ отримали повідомлення про замінування

Про це інформує CBC News.

Вказано, що усі електронні листи були ідентичними та містили погрози насильницької смерті із застосуванням вибухівки. Перший дзвінок про електронний лист з погрозами надійшов о 7:10 ранку з синагоги в Гемпстеді, згодом з'явилися й інші повідомлення.

Поліція Монреаля розмістила свої підрозділи в частині синагог. Також правоохоронці перевірили їх на наявність підозрілих пакунків та осіб. Вони нічого не виявили. Невдовзі поліція Торонто, Йоркської області, Гамільтона, Оттави і Калгарі оприлюднила заяви, підтверджуючи, що синагоги та інші єврейські організації отримали електронного листа і що до кожної з них були направлені співробітники. Усі вони заявили, що вибухівки не було знайдено.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо відреагував.

"Я обурений повідомленнями про те, що понад 100 єврейських установ по всій Канаді стали сьогодні мішенню для погроз. Це кричущий антисемітизм", - написав він у соцмережі X.