У Хорватії суд заборонив президенту Мілановичу ставати прем’єр-міністром, якщо він переможе на виборах

Про це повідомляє AP.

Правлячий правоцентристський Хорватський демократичний союз (ХДС) отримав найбільше голосів на виборах, але недостатньо, щоб керувати самостійно. Попри те, що Соціал-демократична партія Мілановича посіла друге місце, вона також намагається створити коаліцію в 151-членному парламенті.

Міланович зробив несподівану заяву про те, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра, лише через кілька годин після призначення виборів на 17 квітня. Минулого місяця Конституційний суд попередив його, що він повинен спершу піти у відставку, попередження, яке він проігнорував.

"Конституційний суд встановив, що своїми висловлюваннями та поведінкою президент поставив себе в таке становище, що він не може бути ні призначеним прем'єр-міністром майбутнього уряду, ні майбутнім прем'єр-міністром", - йдеться в рішенні.

Мілановіч і його партія SDP заявили, що Конституційний суд не має права протидіяти волі народу. Вони стверджували, що майбутній парламент може обрати наступним прем'єр-міністром того, кого захоче.

"Вибори закінчилися, і визначатиме воля народу, а не суддів", - сказав чинний президент.

Міланович наполягав, що він не порушував головний закон Хорватії, відкрито підтримуючи опозицію під час кампанії та заявляючи, що стане новим прем'єр-міністром. Він звинуватив нинішнього прем'єр-міністра Андрея Пленковича в поширеній корупції.

Позиція Мілановича щодо України

23 листопада 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надавати згоду на участь військових хорватського війська у навчальній місії ЄС для України.

25 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.

Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятною заяву президента Хорватії Зорана Мілановича щодо членства України в НАТО та Революції Гідності і вимагає її публічного спростування.

29 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

20 грудня 2022 року Міланович заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС несправедливо.

30 січня 2023 року президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим більше ніколи не буде частиною України, і закликав Європу не вступати у війну РФ, яку він назвав "наддержавою".

МЗС України заявило, що вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим більше ніколи не буде українською територією.

31 січня 2023 року Міланович заявив, що виступає проти передачі зброї Україні західними союзниками, а також висловив переконання в тому, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України. У МЗС назвали слова Мілановича "неприйнятними", нагадавши про загрози, з якими зіткнулася Хорватія 30 років тому.

31 травня 2023 року Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.