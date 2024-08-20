У Китаї під час ремонту згорів колишній радянський авіаносець "Мінськ"

Про це інформує CNN.

Вказано, що корабель останні вісім років стояв на якорі в лагуні біля річки Янцзи в місті Наньтун. Він після реконструкції мав стати частиною військового тематичного парку.

Палубу авіаносця охопило полум'я, після гасіння пожежі зафіксували значні пошкодження надбудови корабля і обвуглений метал на його фланзі під головною палубою. За даними Китайського національного радіо постраждалих немає, причини загоряння з'ясовуються.

Довідково. Авіаносець "Мінськ" був частиною радянського Тихоокеанського флоту. Його побудували у 1978 році на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Після розпаду СРСР він став власністю російського флоту і РФ згодом продала його південнокорейській компанії на металолом. Надалі авіаносець перепродали Китаю і він став частиною тематичного парку розваг у Шеньчжені.