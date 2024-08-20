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У Китаї під час ремонту згорів колишній радянський авіаносець "Мінськ"

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
05:17
Світ пожежа на авіаносці "Мінськ"

Поблизу Шанхаю під час реконструкції згорів колишній радянський авіаносець "Мінськ": він мав стати частиною тематичного військового парку

Зміст

Про це інформує CNN

Вказано, що корабель останні вісім років стояв на якорі в лагуні біля річки Янцзи в місті Наньтун. Він після реконструкції мав стати частиною військового тематичного парку. 

Палубу авіаносця охопило полум'я, після гасіння пожежі зафіксували значні пошкодження надбудови корабля і обвуглений метал на його фланзі під головною палубою. За даними Китайського національного радіо постраждалих немає, причини загоряння з'ясовуються. 

Довідково. Авіаносець "Мінськ" був частиною радянського Тихоокеанського флоту. Його побудували  у 1978 році на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Після розпаду СРСР він став власністю російського флоту і РФ згодом продала його південнокорейській компанії на металолом. Надалі авіаносець перепродали Китаю і він став частиною тематичного парку розваг у Шеньчжені. 

  • Раніше стало відомо, що єдиний авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані, неможливе навіть переміщення на воду: російські військові та суднобудівники намагаються перекласти відповідальність. 
Теги:
Росія
Китай
Радянський Союз
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