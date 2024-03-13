У Китаї пообіцяли підтримувати тісні контакти з Францією щодо війни в Україні
Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей 11 березня провів переговори із заступником керівника департаменту з питань політики й безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом та пообіцяв, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.
Зазначається, що у Парижі представники влади Франції та Китаю обговорили двосторонні відносини країн, а також війну в Україні. У зустрічі також взяв участь тимчасово повірений у справах посольства Китаю у Франції Чен Донг.
Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".
"Як незалежні великі країни з глобальним впливом, обидві країни повинні зміцнювати діалог і співпрацю та працювати разом для створення мирного, стабільного, рівноправного та впорядкованого світу. Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.
Водночас представник МЗС Франції наголосив, що війна в Україні вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок. На його думку, Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН мають більшу відповідальність і зобов’язання спільно сприяти вирішенню кризи.
Лакот також зазначив, що Франція готова продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.
- Раніше у МЗС Китаю анонсували візити Лі Хуея до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".
- Лі Хуей 4 березня відвідав Брюссель, де зустрівся з керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. Сторона ЄС закликала Китай обмежити постачання передових технологій до Росії.
- Уже 9 березня спецпредставник Китаю відвідав Берлін, де обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини Томасом Баґґером війну в Україні.
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