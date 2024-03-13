У Китаї пообіцяли підтримувати тісні контакти з Францією щодо війни в Україні

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що у Парижі представники влади Франції та Китаю обговорили двосторонні відносини країн, а також війну в Україні. У зустрічі також взяв участь тимчасово повірений у справах посольства Китаю у Франції Чен Донг.

Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Як незалежні великі країни з глобальним впливом, обидві країни повинні зміцнювати діалог і співпрацю та працювати разом для створення мирного, стабільного, рівноправного та впорядкованого світу. Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас представник МЗС Франції наголосив, що війна в Україні вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок. На його думку, Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН мають більшу відповідальність і зобов’язання спільно сприяти вирішенню кризи.

Лакот також зазначив, що Франція готова продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.