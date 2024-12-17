У Китаї стратили колишнього чиновника за звинуваченням у корупції на $412 млн

Про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що цей випадок є рідкісним прикладом застосування смертної кари за хабарництво на фоні масштабної антикорупційної кампанії, ініційованої президентом Сі Цзіньпіном.

Згідно з повідомленням, Лі Цзяньпін, колишній партійний лідер зони економічного розвитку в Хоххоті, отримав первинний вирок смертної кари у вересні 2022 року за хабарництво, нецільове використання державних коштів та співпрацю зі злочинним угрупованням. У серпні 2023 року його апеляцію відхилили, а Верховний народний суд підтвердив вирок.

За даними видання, 64-річний Лі зміг провести останній час із родиною перед виконанням вироку у вівторок, 17 грудня.

Смертні вироки для чиновників через корупцію в Китаї є досить рідкісними; зазвичай призначають дворічну відстрочку страти, з подальшою зміною вироку на довічне ув'язнення у разі хороших показників поведінки.

Антикорупційна кампанія Сі Цзіньпіна триває вже два роки, в її рамках затримують велику кількість високопосадовців. Чистка також охопила армію, де під слідство потрапили кілька високопрофесійних генералів, включаючи останню ціль кампанії — Міао Хуа, давнього соратника Сі.