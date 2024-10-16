У Китаї заявили, що хочуть бути "другом і партнером" США

Про це повідомляє Reuters.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", - сказав Сі у своєму листі на щорічній урочистій вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

За його словами, китайсько-американські відносини є одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі, які мають вплив на майбутнє і долю людства.

"Китай завжди керував китайсько-американськими відносинами відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, і завжди вірив, що успіх Китаю та Сполучених Штатів - це можливість один для одного", - сказав лідер КНР.