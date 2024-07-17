У Китаї заявили, що цінують "посередницькі зусилля" Угорщини щодо України та РФ
У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що держава цінує "посередницькі зусилля" Угорщини стосовно війни Росії проти України, а Пекін готовий співпрацювати з Будапештом, аби врегулювати конфлікт політичним шляхом
Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.
Він прокоментував нещодавню розмову очільників китайського та угорського МЗС - Ван Ї та Петра Сіярто.
"Китай цінує "конструктивні посередницькі зусилля" Угорщини з пошуку миру (для України – ред.)", - зазначив Лінь.
Водночас він підкреслив, що КНР готова до співпраці з Угорщиною, аби політично врегулювати війну в Україні.
"Китай готовий працювати з Угорщиною, щоб залучити більше країн до просування мирних переговорів та спрямування ситуації (в російсько-українській війні – ред.) до політичного врегулювання", - сказав речник.
- 9 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на спільній пресконференції з очільником КНР Сі Цзіньпіном, що його держава підтримує китайський мирний план для України.
- 8 липня Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".
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