У Китаї заявили, що цінують "посередницькі зусилля" Угорщини щодо України та РФ

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

Він прокоментував нещодавню розмову очільників китайського та угорського МЗС - Ван Ї та Петра Сіярто.

"Китай цінує "конструктивні посередницькі зусилля" Угорщини з пошуку миру (для України – ред.)", - зазначив Лінь.

Водночас він підкреслив, що КНР готова до співпраці з Угорщиною, аби політично врегулювати війну в Україні.

"Китай готовий працювати з Угорщиною, щоб залучити більше країн до просування мирних переговорів та спрямування ситуації (в російсько-українській війні – ред.) до політичного врегулювання", - сказав речник.