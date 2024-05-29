У Китаї заявили, що військові навчання є пересторогою владі Тайваню, а не його жителям

Про це заявила речниця управління у справах Тайваню уряду КНР Чжу Фенлянь, повідомляє Укрінформ.

"Якщо елементи незалежності Тайваню не припинять свої провокації, Народно-визвольна армія Китаю продовжить свої дії з непохитного захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - сказала Чжу, маючи на увазі китайські військові навчання навколо Тайваню "Спільний меч-2024A", що відбувались 23 - 24 травня.

За її словами, такі маневри КНР є "рішучим покаранням за провокаційні заяви лідера регіону Тайвань" Лая Чінте, які він виголосив у своїй інавгураційній промові.

Фенлянь підкреслила, що материк не залишить жодного місця для діяльності щодо незалежності Тайваню, яку проводить його влада. Водночас перестороги Пекіна не направлені проти жителів острова.

"Всі контрзаходи спрямовані проти сепаратистської діяльності та зовнішнього втручання, а не проти співвітчизників Тайваню. Ми закликаємо співвітчизників Тайваню твердо стояти на правильному боці історії, об’єднатися з жителями материка і протистояти незалежності Тайваню заради світлого майбутнього національного возз’єднання й відродження", - додала вона.