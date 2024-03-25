У КНДР заявили, що прем'єр Японії Кішіда запропонував зустрітися з Кім Чен Ином уперше за 20 років
У понеділок, 25 березня, Північна Корея заявила, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда уперше за 20 років запропонував зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином
Про це повідомляє Associated Press.
Під час засідання парламенту Кішіда заявив, що зустріч з Кімом має "вирішальне значення" для врегулювання питання викрадення людей, і що його уряд використовує всі можливі канали для того, щоб провести саміт.
Згідго із заявою високопоставленої чиновниці та сестри Кіма, Кім Йо Чжон, Кішида нещодавно повідомив про свої наміри особисто зустрітися з Кім Чен Ином "якомога швидше".
Однак, вона запевнила, що прориву у північнокорейсько-японських відносинах не буде доти, доки уряд Кішіди займається питанням викрадення людей і втручається у випробування зброї Північної Кореї.
"Історія відносин між КНДР і Японією дає урок, що неможливо поліпшити двосторонні відносини, сповнені недовіри та непорозуміння, лише за допомогою ідеї зібратися на саміт, - запевнила Кім Йо Чжон. - Якщо Японія дійсно хоче поліпшити двосторонні відносини й зробити свій внесок у забезпечення регіонального миру і стабільності як близький сусід КНДР, їй необхідно прийняти політичне рішення щодо стратегічного варіанту, який відповідав би її загальним інтересам".
- 25 березня стало відомо, що збройні сили США планують посилити функції свого командного штабу в Японії, щоб налагодити більш тісну співпрацю з Силами оборони країни у боротьбі із загрозами безпеці з боку Китаю і Північної Кореї.
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