У КНДР заявили, що прем'єр Японії Кішіда запропонував зустрітися з Кім Чен Ином уперше за 20 років

Про це повідомляє Associated Press.

Під час засідання парламенту Кішіда заявив, що зустріч з Кімом має "вирішальне значення" для врегулювання питання викрадення людей, і що його уряд використовує всі можливі канали для того, щоб провести саміт.

Згідго із заявою високопоставленої чиновниці та сестри Кіма, Кім Йо Чжон, Кішида нещодавно повідомив про свої наміри особисто зустрітися з Кім Чен Ином "якомога швидше".

Однак, вона запевнила, що прориву у північнокорейсько-японських відносинах не буде доти, доки уряд Кішіди займається питанням викрадення людей і втручається у випробування зброї Північної Кореї.

"Історія відносин між КНДР і Японією дає урок, що неможливо поліпшити двосторонні відносини, сповнені недовіри та непорозуміння, лише за допомогою ідеї зібратися на саміт, - запевнила Кім Йо Чжон. - Якщо Японія дійсно хоче поліпшити двосторонні відносини й зробити свій внесок у забезпечення регіонального миру і стабільності як близький сусід КНДР, їй необхідно прийняти політичне рішення щодо стратегічного варіанту, який відповідав би її загальним інтересам".