США планують посилити функції свого командного штабу в Японії на тлі загроз в регіоні, - ЗМІ

Про це повідомляє Kyodo з осиланням на дипломатичні джерела.

За даними джерел, Японія і США, як очікується, домовляться про перегляд своїх командно-штабних операцій під час переговорів прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди і президента США Джо Байдена у Вашингтоні у квітні.

Під час переговорів у форматі "два плюс два" за участю міністрів оборони та закордонних справ, які відбудуться до кінця цього року, Токіо і Вашингтон, ймовірно, обговорять деталі цих питань, зазначили джерела.

Окрім цього, Японія і США працюватимуть над подальшими кроками, спрямованими на посилення своїх можливостей реагування на тлі загрози з боку Китаю та КНДР.

Японія планує створити об'єднаний штаб для командування сухопутними, морськими і військово-повітряними силами до кінця березня 2025 року.

У виданні пояснили, що оскільки наразі штаб-квартира Індо-Тихоокеанського командування США, що відповідає за Японію, розташована на Гаваях, то різниця в часових поясах і фізична відстань перешкоджає ефективній взаємодії японських і американських військових.