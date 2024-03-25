США планують посилити функції свого командного штабу в Японії на тлі загроз в регіоні, - ЗМІ
Збройні сили США планують посилити функції свого командного штабу в Японії, щоб налагодити більш тісну співпрацю з Силами оборони країни у боротьбі із загрозами безпеці з боку Китаю і Північної Кореї
Про це повідомляє Kyodo з осиланням на дипломатичні джерела.
За даними джерел, Японія і США, як очікується, домовляться про перегляд своїх командно-штабних операцій під час переговорів прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди і президента США Джо Байдена у Вашингтоні у квітні.
Під час переговорів у форматі "два плюс два" за участю міністрів оборони та закордонних справ, які відбудуться до кінця цього року, Токіо і Вашингтон, ймовірно, обговорять деталі цих питань, зазначили джерела.
Окрім цього, Японія і США працюватимуть над подальшими кроками, спрямованими на посилення своїх можливостей реагування на тлі загрози з боку Китаю та КНДР.
Японія планує створити об'єднаний штаб для командування сухопутними, морськими і військово-повітряними силами до кінця березня 2025 року.
У виданні пояснили, що оскільки наразі штаб-квартира Індо-Тихоокеанського командування США, що відповідає за Японію, розташована на Гаваях, то різниця в часових поясах і фізична відстань перешкоджає ефективній взаємодії японських і американських військових.
- У суботу, 23 березня, прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо заявив, що Японія працюватиме над зміцненням свого оборонного та дипломатичного потенціалу задля підтримання миру, оскільки нарощування військової присутності навколо країни зростає.
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