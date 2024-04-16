У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі

Про це повідомляє Reuters.

"Жахливі картини з Біржі. Так сумно. Знакова будівля, яка багато значить для всіх нас ... Наш власний Нотр-Дам", - написав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у соцмережі X.



На фото та відео з місця події, опублікованих у мережі, видно, як люди виносять великі картини з будівлі, щоб врятувати історичні артефакти від полум'я.

Фото: Фото із відкритих джерел

На момент пожежі історична будівля перебувала на ремонті.

За словами представників пожежної служби Копенгагена, будівельні риштування навколо споруди ускладнювали доступ рятувальників до полум'я, а мідний дах утримував вогонь.

"400 років данської культурної спадщини у вогні", - написав міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

У поліції повідомили, що в результаті пожежі було евакуйовано розташоване поруч міністерство фінансів.

Як зазначили у виданні, у будівлі більше не розміщується Данська фондова біржа, але вона слугувала штаб-квартирою Данської торгової палати.

"Нас зустрічає жахливе видовище. Біржа у вогні", - заявила Торгова палата.

Про причини пожежі поки не повідомляється. А повідомлень про постраждалих не надходило.

Поліція Копенгагена закликала людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.

Довідково: Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.