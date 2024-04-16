У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі
У вівторок, 16 квітня, на одній з найвідоміших будівель данської столиці - Старій фондовій біржі Копенгагена - спалахнула пожежа, внаслідок якої шпиль будівлі впав на дах
Про це повідомляє Reuters.
"Жахливі картини з Біржі. Так сумно. Знакова будівля, яка багато значить для всіх нас ... Наш власний Нотр-Дам", - написав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у соцмережі X.
На фото та відео з місця події, опублікованих у мережі, видно, як люди виносять великі картини з будівлі, щоб врятувати історичні артефакти від полум'я.
Фото: Фото із відкритих джерелНа момент пожежі історична будівля перебувала на ремонті.
За словами представників пожежної служби Копенгагена, будівельні риштування навколо споруди ускладнювали доступ рятувальників до полум'я, а мідний дах утримував вогонь.
"400 років данської культурної спадщини у вогні", - написав міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.
У поліції повідомили, що в результаті пожежі було евакуйовано розташоване поруч міністерство фінансів.
Як зазначили у виданні, у будівлі більше не розміщується Данська фондова біржа, але вона слугувала штаб-квартирою Данської торгової палати.
"Нас зустрічає жахливе видовище. Біржа у вогні", - заявила Торгова палата.
Про причини пожежі поки не повідомляється. А повідомлень про постраждалих не надходило.
Поліція Копенгагена закликала людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.
Довідково: Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.
- 2 квітня повідомлялось, що під час пожежі, яка спалахнула в нічному клубі під 16-поверховим будинком у Бешикташі, загинули 29 людей, 1 постраждалий перебуває на лікуванні.
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