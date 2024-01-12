У Курській області РФ біля кордону з Україною згоріла військова лазня, є загиблі та поранені, - росЗМІ

Про це пише російське видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пожежа сталася ввечері 11 січня в районі села Анатоліївка Рильського району Курської області, в польовій бані військовослужбовців РФ.

Унаслідок пожежі загинули двоє мобілізованих: 26-річний командир стрілецького взводу Дмитро Голубєв із Санкт-Петербурга та 32-річний машиніст екскаватора Олександр Стулов із Нижньогородські області.

З отруєнням чадним газом до лікарні потрапили двоє строковиків: 20-річний Павло С. із Ленінградської області та 20-річний Кубанич Т. із Санкт-Петербурга. Попередньо, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.