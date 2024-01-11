У Латвії націоналізують Дім Москви
Сейм Латвії у четвер, 11 січня, ухвалив рішення про націоналізацію "Дому Москви", який розташований у Ризі: подальшу долю будівлі визначатиме уряд
Про це пише Delfi.
За рішення "Про дії з нерухомістю, яка необхідна для усунення загрози державній безпеці" проголосували 70 депутатів, проти виступили 11, а не брали участі в голосуванні 9 депутатів. Подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд - не виключено, що об'єкт нерухомості продадуть на аукціоні.
Серед аргументів на користь перейняття у державну власність було те, що у "Домі Москви" під прикриттям культурних та освітніх заходів відбувалися політичні, які загрожують національній безпеці та державності Латвії.
Вказано, що права володіння на "Дім Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.
- Раніше у столиці Литви на "Будинку Москви", покинутій будівлі, призначеній під знесення, з'явився мурал із зображенням волонтерки, яка допомагає біженцям і українським військовим у Запоріжжі.
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