У Латвії націоналізують Дім Москви

Про це пише Delfi.

За рішення "Про дії з нерухомістю, яка необхідна для усунення загрози державній безпеці" проголосували 70 депутатів, проти виступили 11, а не брали участі в голосуванні 9 депутатів. Подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд - не виключено, що об'єкт нерухомості продадуть на аукціоні.

Серед аргументів на користь перейняття у державну власність було те, що у "Домі Москви" під прикриттям культурних та освітніх заходів відбувалися політичні, які загрожують національній безпеці та державності Латвії.

Вказано, що права володіння на "Дім Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.