У Латвії закликали громадян очистити підвали для створення бомбосховищ
Міська рада Риги закликала місцевих жителів очистити свої підвали та пристосувати їх до вимог цивільної оборони
Про це повідомляє LSM.
Зазначається, що місцева влада просить мешканців очищати підвали та підземні поверхи від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів із гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.
"Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, один з підвалів, який муніципалітет планує упорядкувати 27 квітня, знаходиться в Ризькій 49-й середній школі. Там відбудеться зустріч посадовців, які оцінять підвал будівлі та дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.
- Уряд Латвії 23 квітня одноголосно ухвалив рішення про поступову відмову від російської мови як другої іноземної в освітніх закладах.
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