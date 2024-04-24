У Латвії закликали громадян очистити підвали для створення бомбосховищ

Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що місцева влада просить мешканців очищати підвали та підземні поверхи від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів із гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

"Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, один з підвалів, який муніципалітет планує упорядкувати 27 квітня, знаходиться в Ризькій 49-й середній школі. Там відбудеться зустріч посадовців, які оцінять підвал будівлі та дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.