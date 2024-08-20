У Литві почали будувати бази для німецьких військ біля кордону з Росією
У понеділок, 19 серпня, у Литві розпочалося будівництво військової бази, на якій до кінця 2027 року розмістять до 4 тисяч німецьких військових. Це стане першим постійним розгортанням військ Німеччини у Європі з часів Другої світової війни
Про це пише Reuters.
Зазначається, що торік Німеччина зобов'язалася розмістити війська в країні-члені НАТО та ЄС, що межує з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення із розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі радянського нападу.
База будуватиметься у Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та всього за 20 км від Білорусі. Планується, що вона вміщатиме до 4000 військовослужбовців, сховища та технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів. Ще близько тисячі німецьких військових та цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.
Повідомляється, що нова військова база включатиме 120 будівель, вертолітні майданчики, полігони, плацдарми, понад 10 км внутрішніх доріг тощо. Згідно з контрактом базу передадуть у користування німецькій бригаді протягом трьох років.
- Протягом останнього тижня, з 12 по 18 серпня, винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над країнами Балтії.
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