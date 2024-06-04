У Литві почалось дострокове голосування на виборах до Європарламенту

Про це інформує LRT.

За інформацією Центральної виборчої комісії (ЦВК), дострокове голосування триватиме протягом 4-6 червня з 07:00 до 20:00. Виборці матимуть змогу проголосувати на будь-якій дільниці для дострокового голосування у всіх 60 муніципалітетах Литви, незалежно від того, де вони задекларували своє місце проживання.

У період з 5 по 7 червня голосування буде організовано в лікарнях, установах соціального захисту та соціального забезпечення, військових частинах та місцях позбавлення волі.

З 7 по 8 червня члени виборчих комісій організовують голосування на дому, під час якого свій голос зможуть віддати виборці з обмеженими можливостями, люди, які здійснюють догляд за хворими вдома, й літні люди віком від 70 років.

Литва обиратиме 11 євродепутатів на виборах до Європарламенту, за місця в якому змагатимуться 14 партій та один коаліційний список.

Серед кандидатів - Лейбористська партія, Демократичний союз "В ім'я Литви", Християнський союз, Партія свободи, Ліберальний рух, Християнсько-демократична партія Литви, Виборча акція поляків Литви - Союз християнських родин та Партія регіонів Литви, Литовська соціал-демократична партія, Союз селян і зелених Литви, Партія зелених Литви, Національний союз, Партія свободи і справедливості, Союз нації і справедливості, Союз Вітчизни - литовські християнські демократи.

Християнсько-демократична партія Литви та Самогітська партія сформували "Коаліцію миру".Загалом до ЄП балотуються 320 політиків, середній вік яких становить 52 роки.