У Литві в другому турі парламентських виборів перемогла опозиція

Про це повідомляє LRT.

Зазначено, що соціал-демократи матимуть 52 місця із 141 в парламенті.

Лідерка опозиційної партії Вілія Блінкявічюте запевнила, що під час перебування при владі соціал-демократи не впроваджуватимуть нових реформ, а перемогу вона назвала "історичною".

"Ми, соціал-демократи, досягли історичної перемоги, чого ми, мабуть, не бачили десятиліттями. Ми перемогли як в одномандатних виборчих округах, де ми забезпечили собі до 34 місць, так і в багатомандатному виборчому окрузі, де ми зайняли 18 місць. Виборча програма нашої партії чітко стверджує [...], що ми не плануємо жодних нових реформ", - розповіла вона.

Також Блінкявічюте заявила, що Литовська соціал-демократична партія продовжить переговори про формування правлячої більшості з Демократичним союзом "В імʼя Литви" та "Союзом селян і "зелених" Литви" - іншими опозиційними партіями.