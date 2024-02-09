У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі
У парламенті Литви запропонували створити інституцію з умовною назвою "Українське міністерство": вона б координувала роботу на українському євронапрямі й консолідувала допомогу Україні
Про це заявив депутат литовського парламенту Андрюс Кубілус під час конференції "Литва-Україна".
Він нагадав, що Європейська комісія заснувала "Департамент України" - український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення, зауваживши, що зараз триває "десятиліття України".
"Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі. Цей орган допоможе це все консолідувати та координувати. Якщо Україна є нашим "планом десятиліття", то нам потрібно "Українське міністерство". Ну, може, не міністерство, а інституційна домовленість, яка працюватиме в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани", - пояснив Кубілус.
Водночас депутат наголосив, що для України необхідна безперервна військова підтримка. Він зазначив, що в Європарламенті важливо досягти колективної домовленості - аби від ВВП кожної держави ЄС 0,25% надходило на допомогу Україні.
На міжнародній конференції "Литва-Україна" учасниками також обговорювалася підтримка держави з боку Литви, її досвід та перспективи. Зокрема, увагу акцентували на чотирьох напрямках: гуманітарній та військовій підтримці, допомозі у відновленні України, а також її євроатлантичній інтеграції.
- 9 лютого Литва надала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшло зимове спорядження та одяг для військових.
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