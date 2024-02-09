У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі

Про це заявив депутат литовського парламенту Андрюс Кубілус під час конференції "Литва-Україна".

Він нагадав, що Європейська комісія заснувала "Департамент України" - український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення, зауваживши, що зараз триває "десятиліття України".

"Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі. Цей орган допоможе це все консолідувати та координувати. Якщо Україна є нашим "планом десятиліття", то нам потрібно "Українське міністерство". Ну, може, не міністерство, а інституційна домовленість, яка працюватиме в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани", - пояснив Кубілус.

Водночас депутат наголосив, що для України необхідна безперервна військова підтримка. Він зазначив, що в Європарламенті важливо досягти колективної домовленості - аби від ВВП кожної держави ЄС 0,25% надходило на допомогу Україні.

На міжнародній конференції "Литва-Україна" учасниками також обговорювалася підтримка держави з боку Литви, її досвід та перспективи. Зокрема, увагу акцентували на чотирьох напрямках: гуманітарній та військовій підтримці, допомозі у відновленні України, а також її євроатлантичній інтеграції.