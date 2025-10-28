У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"

Про це інформує Суспільне, посилаючись на коментар прессекретарки білоруського диктатора Наталії Ейсмонт.

Ейсмонт повідомила, що підготовка до розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі виходить на фінальний етап.

За її словами, комплекс планують поставити на бойове чергування вже у грудні цього року. "Питання про те, чи буде "Орешник" у Білорусі, можна вважати закритим", — наголосила прессекретарка Олександра Лукашенко.

Довідка

Вперше російський диктатор Володимир Путін заявив про "Орешник" у 2024 році. Тоді він сказав, що РФ 21 листопада 2024 року випробувала балістичну ракету середньої дальності під час атаки по Дніпру. А Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки так званого Орешника.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник". А під час навчань "Захід-2025" у вересні 2025 року білоруси та росіяни провели тренування з використанням такого ракетного комплексу, безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.



