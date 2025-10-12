Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников

Євген Козярін
12 жовтня, 2025 неділя
00:14
Світ Віталій Портников

Президент Франції Емманюель Макрон маневрує в ситуації, коли є обмежена можливість. Не просто для того, щоб зберегти владу, а і для того, щоб отримати можливість продовження власного курсу після того, як він перестане бути президентом

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Макрону потрібно протягнути ще час, щоб намагатися скомпрометувати основні політичні радикальні сили, як Ле Пен, так і Жан-Люк Меланшон. Але він жертвує власним рейтингом, тому що ця ситуація виглядає абсолютно кризовою для нього, і у нього абсолютно жахливий рівень політичної підтримки. Він може про це не думати, тому що його перебування на посаді президента Франції все одно добігає кінця", - заявив він.

Журналіст наголосив, що постає питання спадщини.

"Проблема в тому, що зараз у Макрона немає жодного авторитетного прихильника, який міг би балотуватися на посаду президента республіки саме як представник його курсу. Навіть лідер його власної партії Габріель Аталь, колишній прем'єр-міністр країни, останній прем'єр-міністр ще попередніх національних зборів, ставиться до Макрона з великою пересторогою і говорить про те, що нинішні рішення пов'язані саме із рішенням Макрона і, в принципі, схарактеризовує їх як помилкові", - зазначив Портников.

Публіцист нагадав, що він вважав помилковим і рішення призначити Лекорню прем'єр-міністром і рішення його перепризначити.

"Він все це відверто говорить. Тобто виникає питання щодо ізоляції самого Макрона від власних прихильників. Але Макрон, як ви бачите, маневрує в ситуації, коли для маневру дуже обмежена можливість. Не просто для того, щоб зберегти владу, а і для того, щоб отримати можливість продовження власного курсу після того, як він перестане бути президентом країни", - заявив він.

Журналіст додав, що є ще питання принципів. 

"І ультраправі, і ультраліві фактично блокують нормальний розвиток країни. Вони виступають проти реформ, кожний проти своїх. Вони по-суті підживлюють ілюзії населення, яке теж вважає, що може прийти якась влада, яка зробить всім добре. Хтось вважає, що це будуть ультраправі, хтось вважає, що це будуть ультраліві. Але проблема в тому, що Франція знаходиться в реальних економічних проблемах, які можна додати тільки шляхом болісних для населення реформ. І проблема ще в тому, що переважна частина людей, ті, які підтримують Марін Ле Пен і Жан-Люка Меланшона, не хочуть змиритися з цією думкою. Вони просто не хочуть з цим погодитися", - підсумував Портников.

  • 6 жовтня Емманюель Макрон доручив Себастьяну Лекорню провести завершальні переговори з партіями, щоб знайти шлях до стабілізації ситуації в країні. 
  • 10 жовтня Макрон знову призначив Лекорню прем’єр-міністром, лише через кілька днів після його відставки, викликавши хвилю критики з боку опозиції.
