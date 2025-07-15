У Массачусетсі сталася пожежа в будинку для літніх людей: 9 загиблих та щонайменше 30 поранених

Про це пише Associated Press.

Близько 50 пожежників прибули на місце події близько 21:50, зіткнувшись з густим димом і полум'ям, що охопило передню частину будівлі. За словами влади, причина пожежі "наразі не вважається підозрілою" і залишається предметом розслідування.

За даними окружного прокурора Брістольського округу, вік загиблих становив від 61 до 86 років: Руї Альберназ, 64 роки; Рональд Кодега, 61 рік; Маргарет Дадді, 69 років; Роберт Кінг, 78 років; Кім Маккін, 71 рік; Річард Рошон, 78 років; та Елеонора Віллет, 86 років.

Профспілка пожежників звинуватила міську владу в нестачі рятувальників і тривалому скороченні штатів та обладнання. За їхніми словами, якби команда реагування відповідала національним стандартам, на місці могло бути щонайменше на вісім пожежників більше.

Своєю чергою начальник пожежної служби Джеффрі Бекон заявив, що навіть це не змінило б ситуації.

Довідково: За даними Виконавчого управління Массачусетсу з питань старіння та незалежності, Gabriel House був відкритий у 1999 році і, згідно з його веб-сайтом, пропонує однокімнатні квартири "для тих літніх людей, які не можуть дозволити собі дороге проживання з доглядом", а також груповий догляд за дорослими.