У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
На північному заході Мексики 1 листопада у центрі міста Ермосільйо виникла масштабна пожежа у супермаркеті, внаслідок якої загинуло щонайменше 23 людини, серед них - діти
Про це повідомляє Reuters.
Під час святкових вихідних у місті Ермосільйо, що на північному заході Мексики, сталася масштабна пожежа в магазині Waldo’s, унаслідок якої загинули щонайменше 23 людини та понад десяток отримали поранення.
Цими вихідними в Мексиці відзначають День мертвих — традиційне свято, коли родини вшановують пам’ять своїх померлих рідних.
Губернатор штату Сонора, де розташоване місто, Альфонсо Дуразо наказав провести детальне розслідування, щоб з’ясувати причини інциденту. Він також повідомив, що серед загиблих є діти.
За словами генпрокурора штату Густаво Саласа, більшість смертей сталися внаслідок отруєння токсичними газами, про що свідчать дані судово-медичної експертизи.
Представники Червоного Хреста Сонори повідомили, що до ліквідації наслідків пожежі були залучені 40 рятувальників і 10 машин швидкої допомоги, які шість разів доставляли постраждалих до лікарні. Полум’я вже вдалося загасити, однак причина займання поки що не встановлена.
У міській раді зазначили, що магазин популярної мережі Waldo’s не був ціллю нападу. Водночас пожежники перевіряють, чи не спричинив пожежу вибух.
- На початку жовтня Мексику накрили проливні дощі, що спричинили масштабні повені та зсуви. За офіційною інформацією, загинули щонайменше 64 людини, ще 65 вважаються зниклими безвісти.
