Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
Проливні дощі, які минулого тижня накрили Мексику, спричинили масштабні повені та зсуви. За офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, а ще 65 вважаються зниклими безвісти
Про це пише Reuters.
Стихія, викликана тропічною дощами, вдарила по узбережжю Мексиканської затоки та центральних регіонах країни, коли річки вже були переповнені після місяців дощів.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазначила, що масштаби опадів стали несподіванкою, а близько 100 тис. будинків зазнали пошкоджень. Вона пообіцяла державну допомогу та особисто відвідає найбільш постраждалі регіони.
За інформацією Reuters, найгірша ситуація спостерігається у штатах Веракрус та Ідальго, де зафіксовано найбільше жертв. Влада повідомляє також про зруйновані мости, пошкоджену інфраструктуру та перебої з електропостачанням.
Рятувальні служби евакуюють людей та доставляють гуманітарну допомогу. Уряд додатково контролює ситуацію, щоб запобігти поширенню інфекцій, зокрема лихоманки денге, що може поширюватися через стоячу воду.
- На початку жовтня у Непалі сильні зливи спричинили зсуви ґрунту і раптові повені, які блокували дороги та змивали мости. Негода забрала життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти.
