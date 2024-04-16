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Головна Світ У межах триденного туру Китаєм Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном

У межах триденного туру Китаєм Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном

16 квітня, 2024 вiвторок
09:24
Світ Шольц з Сі Цзіньпіном

У вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном

Про це інформує Xinhua

Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні. 

Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні". 

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"Добре, що з часу мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний діалог між нашими урядами. У нас багато тем", - додав Шольц. 

  • 14 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Китай, щоб зміцнити торговельні зв’язки з головним партнером та вирішити розбіжності щодо його підтримки Росії. Шольц буде в турі три дні. 
Теги:
Китай
Німеччина
Сі Цзиньпін
Олаф Шольц
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