У межах триденного туру Китаєм Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном
У вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном
Про це інформує Xinhua.
Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні.
Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні".
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"Добре, що з часу мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний діалог між нашими урядами. У нас багато тем", - додав Шольц.
- 14 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Китай, щоб зміцнити торговельні зв’язки з головним партнером та вирішити розбіжності щодо його підтримки Росії. Шольц буде в турі три дні.
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