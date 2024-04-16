У межах триденного туру Китаєм Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном

Про це інформує Xinhua.

Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні.

Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні".

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"Добре, що з часу мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний діалог між нашими урядами. У нас багато тем", - додав Шольц.