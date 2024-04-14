"Винятково економічні інтереси": дипломат Литвин про візит Шольца до Китаю
Надзвичайний та Повноважний Посол України в КНР (1999-2001) Ігор Литвин вважає, що візит Олафа Шольца до Китаю має на меті лише покращення економічних звʼязків двох країн
Про це він розповів в етері Еспресо
"Міркуймо тверезо. Олаф Шольц приїхав до Китаю вирішувати насамперед питання двосторонніх відносин. До того, бізнесових й економічних питань. Звісно дуже добре, що на порядку денному в переговорах з Сі Цзіньпіном Шольц може зачепити питання впливу на РФ для того, щоб завершити їхню агресію проти України. Втім, треба мислити прагматично й розуміти, що Шольц приїхав до Китаю розв'язувати питання економічної взаємодії з Пекіном. Оскільки для Німеччини Китай є найбільшим торговельним партнером", - пояснив Литвин.
Дипломат наголосив, що Німеччина продовжує збільшувати інвестиції в китайську економіку
"У 2023 році товарообіг між Німеччиною та Китаєм досяг планки у $266 млрд. У період з 2021 по 2023 рік інвестиції Німеччини в китайську економіку тільки зростали. Й темпи тільки нарощуються. Тому візит Шольца, а перед цим й візит трьох міністрів уряду Німеччині, мають на меті тільки покращувати економічну співпрацю з Пекіном", - додав він.
- 14 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Китай, щоб зміцнити торговельні зв’язки з головним партнером та вирішити розбіжності щодо його підтримки Росії. Шольц буде в турі три дні
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