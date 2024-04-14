"Винятково економічні інтереси": дипломат Литвин про візит Шольца до Китаю

Про це він розповів в етері Еспресо

"Міркуймо тверезо. Олаф Шольц приїхав до Китаю вирішувати насамперед питання двосторонніх відносин. До того, бізнесових й економічних питань. Звісно дуже добре, що на порядку денному в переговорах з Сі Цзіньпіном Шольц може зачепити питання впливу на РФ для того, щоб завершити їхню агресію проти України. Втім, треба мислити прагматично й розуміти, що Шольц приїхав до Китаю розв'язувати питання економічної взаємодії з Пекіном. Оскільки для Німеччини Китай є найбільшим торговельним партнером", - пояснив Литвин.

Дипломат наголосив, що Німеччина продовжує збільшувати інвестиції в китайську економіку

"У 2023 році товарообіг між Німеччиною та Китаєм досяг планки у $266 млрд. У період з 2021 по 2023 рік інвестиції Німеччини в китайську економіку тільки зростали. Й темпи тільки нарощуються. Тому візит Шольца, а перед цим й візит трьох міністрів уряду Німеччині, мають на меті тільки покращувати економічну співпрацю з Пекіном", - додав він.