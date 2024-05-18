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У Мілані випала рекордна кількість опадів за останні 170 років

18 травня, 2024 субота
08:31
Світ осінній дощ
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На півночі Італії через масштабні шторми та проливні дощі затоплено багато районів, а у Мілані випала рекордна кількість опадів за останні 170 років

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що в Мілані за один день випало до 130 мм опадів. Це спровокувало повені. Місцеві оглядачі заявили, що опадів такої інтенсивності у травні не фіксували вже понад 170 років.

Через буревії та зливи постраждала північна частина Італії, особливо міста Падуя та Віченца. Служби екстреної допомоги використовували човни, щоб врятувати людей із їхніх будинків.

У Венето органи цивільного захисту оголосили червоний рівень небезпеки, особливо у районі між Віченцою та Вероною, де переповнені водосховища. За пів години там випало 70 мм опадів.

Одна людина вважається зниклою безвісти у районі міста Комо після обвалу невеликого мосту.

Також у муніципалітеті Падуя річка вийшла з берегів через зливу, що призвело до сильної повені.

У місті Борго Мантовано, регіон Ломбардія, вантажний потяг перекинувся через пориви вітру швидкістю від 150 до 200 км на годину.

Тим часом на півдні країни панує несезонна спека - зокрема, на Сицилії температура повітря сягає 35 градусів.

  • У квітні Європейська служба з питань змін клімату Copernicus заявила, що березень 2024 року побив десятий поспіль температурний рекорд, ставши найтеплішим місяцем в історії спостережень.
Теги:
Італія
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