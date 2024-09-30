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У Мілані виступили проти перейменування аеропорту на честь експремʼєра Італії і друга Путіна Берлусконі

Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
07:36
Світ Сильвіо Берлусконі

Влада Мілана планує оскаржити рішення про перейменування головного аеропорту міста на честь колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, відомого своєю дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним і відвідинами окупованого Криму

Зміст

Про це пише Guardian. 

Зазначається, що політики схвалили резолюцію про передачу справи до суду після того, як ініціативу з перейменування прискорив міністр транспорту Маттео Сальвіні. 

Як вказує видання, зазвичай після смерті людини потрібно чекати 10 років, перш ніж громадське місце можна буде назвати на її честь. Тоді як Берлусконі помер торік у червні. 

Мер Мілана Джузеппе Сала заявляв, що Сальвіні зробив цей крок без залучення компанії, яка керує аеропортом, або місцевих рад поблизу. Він також звинуватив управління цивільної авіації Італії у тому, що воно "піддалося тиску правих політиків". 

"Рада разом з іншими муніципальними адміністраціями в цьому регіоні не буде стояти осторонь і спостерігати за гротескним і непотрібним актом розколу, якого бажають Сальвіні та уряд Мелоні", - заявив лідер лівоцентристської Демократичної партії в регіоні Ломбардія, столицею якого є Мілан, П'єрфранческо Майоріно.

Тисячі людей підписали петицію із закликом до уряду скасувати план, проти нього також відбулися протести.

У відповідь на звернення Сальвіні зауважив, що навіть після його смерті ненависть і неприязнь до Берлусконі не припиняються.

Рішення організувати державні похорони Берлусконі також викликало обурення в Італії, як і схвалення урядом поштової марки до перших роковин його смерті.

Чим відомий Берлусконі

Сильвіо Берлусконі побудував найбільшу в Італії комерційну телевізійну мережу та здобув міжнародний авторитет як власник футбольного клубу "Мілан", у 1994 році він пішов у політику.

Три рази був прем'єр-міністром Італії. Востаннє склав повноваження у 2011 році. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі також відомий своєю тісною дружбою з російським президентом РФ  Володимиром Путіним.

Наприклад, наприкінці вересня 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, а за кілька місяців до цього зустрічався з Путіним на Алтаї. А 2017-го до дня народження президента Путіна подарував тому комплект постільної білизни зі спільним зображенням рукостискання політиків.

Коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, він заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. 

Окрім цього, Берлусконі також зауважив, що якби Зеленський припинив "атакувати" на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі. Тоді на заяву політика відреагувала чинна очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні та речник МЗС України Олег Ніколенко.

Пізніше, 13 лютого, речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського в "атаках на Донбас" спробою продемонструвати свою лояльність до Володимира Путіна.  Після чого Берлусконі почав виправдовуватись і сказав, що завжди був на боці українців та миру.

У червні 2023 року в Італії у лікарні на 87 році життя експрем’єр країни Берлусконі помер.

У липні 2024 року з'явилася пропозиція перейменувати найбільший аеропорт Мальпенса в італійському Мілані на честь Сільвіо Берлусконі.

Теги:
Суспільство
Італія
Володимир Путін
Сільвіо Берлусконі
аеропорти
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