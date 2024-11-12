Україна здатна допомогти в охороні повітряного простору країн Балтії, - представник Міноборони

Про це він повідомив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

Він навів шість стратегічних уроків для НАТО.

Перший урок – це залучення додаткового особового складу. Наразі відомо про планування восьми бойових груп в східноєвропейських країнах.

"На сьогодні ми вже маємо 4 з них у трьох балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва та Польща). Ще 4 бойові групи планується розмістити в Угорщині, Словаччині та Румунії. Україна могла б долучитися до цього процесу, зокрема, українські сержанти та офіцери могли б навчатися досвіду країн Балтії та Польщі у розміщенні сил НАТО на території інших країн. Це включає вивчення правової бази, логістичної підтримки тощо. В цьому напрямку ми активно працюємо над концепцією підтримки країн, які приймають сили НАТО, щоб підготувати Україну до можливого приєднання", - сказав Коваленко.

За його словами, другий корисний урок для НАТО та ЄС – це розвиток дистанційного спостереження з повітря: "НАТО ухвалило рішення розмістити системи АВАКС у Румунії та Польщі, і в цьому контексті Україна може відіграти важливу роль у розташуванні цих сил і засобів, які ми отримаємо від наших шведських партнерів".

Третій урок стосується контролю повітряного простору.

"Я сам був українським офіцером, який навчався у 2003-2004 роках в Естонії, де ми брали участь у навчаннях у Зокняй та Шауляй. Тоді ми вивчали можливості розміщення повітряних сил на території Литви. Наразі у країнах Балтії діють місії з охорони повітряного простору в Естонії та Литві, і Україна могла б надати допомогу в обміні даними з нашими існуючими або майбутніми флотами, такими як F-16", - розповів Коваленко.

Четвертий урок – скоординовані сили оборони. Це один із найважливіших уроків НАТО, каже Коваленко.

"НАТО активно вивчає стратегію оборони від ракет і повітряних загроз, і ми працюємо над інтеграцію майбутніх систем ППО", - зазначив він.

П’ятий урок – спроможність завдавати ударів на великих дистанціях. Україна не тільки приймає допомогу від НАТО, а й може надавати цінні дані та свої платформи для використання ракет НАТО. А останній урок – боротьба з кібер- та інформаційними загрозами. Ми активно співпрацюємо з Талліннським центром кібербезпеки та центром навчання у Ризі", - резюмував Генадій Коваленко.