Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна здатна допомогти в охороні повітряного простору країн Балтії, - представник Міноборони
Ексклюзив

Україна здатна допомогти в охороні повітряного простору країн Балтії, - представник Міноборони

Тетяна Нижник
12 листопада, 2024 вiвторок
17:03
Світ полковник Геннадій Коваленко

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, полковник Геннадій Коваленко розповів, як Україна може сприяти трансформації Альянсу

Зміст

Про це він повідомив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

Він навів шість стратегічних уроків для НАТО. 

Перший урок – це залучення додаткового особового складу. Наразі відомо про планування восьми бойових груп в східноєвропейських країнах. 

"На сьогодні ми вже маємо 4 з них у трьох балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва та Польща). Ще 4 бойові групи планується розмістити в Угорщині, Словаччині та Румунії. Україна могла б долучитися до цього процесу, зокрема, українські сержанти та офіцери могли б навчатися досвіду країн Балтії та Польщі у розміщенні сил НАТО на території інших країн. Це включає вивчення правової бази, логістичної підтримки тощо. В цьому напрямку ми активно працюємо над концепцією підтримки країн, які приймають сили НАТО, щоб підготувати Україну до можливого приєднання", - сказав Коваленко.

За його словами, другий корисний урок для НАТО та ЄС – це розвиток дистанційного спостереження з повітря: "НАТО ухвалило рішення розмістити системи АВАКС у Румунії та Польщі, і в цьому контексті Україна може відіграти важливу роль у розташуванні цих сил і засобів, які ми отримаємо від наших шведських партнерів".

Третій урок стосується контролю повітряного простору. 

"Я сам був українським офіцером, який навчався у 2003-2004 роках в Естонії, де ми брали участь у навчаннях у Зокняй та Шауляй. Тоді ми вивчали можливості розміщення повітряних сил на території Литви. Наразі у країнах Балтії діють місії з охорони повітряного простору в Естонії та Литві, і Україна могла б надати допомогу в обміні даними з нашими існуючими або майбутніми флотами, такими як F-16", - розповів Коваленко.

Четвертий урок – скоординовані сили оборони. Це один із найважливіших уроків НАТО, каже Коваленко.

"НАТО активно вивчає стратегію оборони від ракет і повітряних загроз, і ми працюємо над інтеграцію майбутніх систем ППО", - зазначив він.

П’ятий урок – спроможність завдавати ударів на великих дистанціях. Україна не тільки приймає допомогу від НАТО, а й може надавати цінні дані та свої платформи для використання ракет НАТО. А останній урок – боротьба з кібер- та інформаційними загрозами. Ми активно співпрацюємо з Талліннським центром кібербезпеки та центром навчання у Ризі", - резюмував Генадій Коваленко.

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Латвія
зброя
Естонія
ППО
Литва
Війна з Росією
НАТО
США
F-16
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Віталій Портников
11 листопада, 2024 понедiлок
Найкращий "мир через силу" - удари по Москві
Дмитро Пєсков
Автор Світлана Кравченко
10 листопада, 2024 неділя
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
сніг, мокрий сніг
Автор Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.91
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
18:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Цифровізована і націлена на реабілітацію: Шмигаль розповів про особливості системи, яка замінить МСЕК
18:12
Ексклюзив
Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч на форумі "Via Carpatia 2024"
Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч
18:05
Ексклюзив
Заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда
Спочатку треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини, - заступник міністра закордонних справ Польщі
18:00
OPINION
Що мають знати "миротворці" та "пророки"
17:57
У Києві представили фільм "Битва за світло", присвячений воїнам ППО, рятувальникам та енергетикам
17:57
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Київщині
17:55
Ексклюзив
Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр
Сьогодні спроможності виробництва ОПК України більші, ніж купівельна здатність Міноборони, - заступниця міністра стратегічних галузей промисловості
17:47
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі
17:39
Херсонська область
Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: 5 поранених
17:38
У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"
17:31
Німеччина уряд
Politico: Дострокові вибори в Німеччині - що далі?
17:17
Александар Вучич
Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом
17:14
PR
Чорна п'ятниця в Україні: що купувати під час сезонних знижок
17:11
Виконавчою директоркою Українського культурного фонду стала Анастасія Образцова
17:05
Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія
Довбик ризикує пропустити вирішальні матчі України в Лізі націй
16:49
Іран
У Тегерані через удари Ізраїлю будують тунель, що сполучатиме станцію метро з лікарнею
16:47
Ексклюзив
Михайло Самусь
Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь
16:39
З початку доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку найгарячіше біля Іллінки та Новоселидівки
16:34
Вийшов перший трейлер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата"
16:25
OPINION
Європа має припинити боятися ескалації та запросити Україну в НАТО, – Микола Княжицький на форумі Via Carpatia
16:14
COP29
Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка
16:11
ЗСУ
Уряд ухвалив постанову щодо переведень воїнів між військовими частинами
16:02
OPINION
Час проросійських "корисних ідіотів" і просто "міських божевільних"
15:43
Київтеплоенерго
Поліція прийшла з обшуками до офісу Київтеплоенерго
15:37
Зірка "Мосту шпигунів" Марк Райленс може зіграти Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера
15:25
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах, - "Атеш"
15:24
Ексклюзив
Тарас Томенко, режисер
Факт існування українського кіно унеможливлює просування російських фільмів на кінофестивалях, - кінорежисер Томенко
15:13
Кая Каллас
Кая Каллас запропонувала залучити $300 млрд від заморожених російських активів на відновлення України
15:13
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ ударила дроном по Харкову: є постраждалі та пошкодження
15:02
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:59
Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці
14:30
РФ щодня атакує Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами
14:17
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
14:07
Ексклюзив
Максим Голенко, директор театру імені Заньковецької
Під час війни театр - це зброя, - очільник театру ім. Марії Заньковецької Голенко
14:03
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
У Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці 11 листопада
14:03
OPINION
Про мирні плани Трампа. Що насправді про них відомо?
13:58
Китай, інцидент
У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих
13:47
людина спить
Американські вчені з'ясували, що сон може допомогти ухвалювати більш раціональні рішення
13:39
Ексклюзив
Олесь Санін
Карпати є історією духу, я знімав кіно не про пейзажі, а про незламність українського народу, - кінорежисер Санін
13:37
Ілюстративне фото
Адміністраторку проросійських Telegram-каналів засудили до 10 років ув'язнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV