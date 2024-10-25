У Молдові невідомий розіслав ЗМІ перелік громадян, нібито повʼязаних з мережею прокремлівського олігарха Шора

Про це повідомляє NewsMaker.

Наразі генеральний інспекторат поліції не підтвердив, але й не спростував достовірність цього переліку.

"Необхідно звірити цю інформацію з даними правоохоронних органів. Поліція рішуче спростовує припущення про розбіжності між судовими, правоохоронними та силовими органами. Саме професійна співпраця дозволила ефективно задокументувати цей масштабний процес підкупу виборців. Розцінюємо цей (лист) як спробу спричинити інституційний розкол", – кажуть у генінспектораті.

Антикорупційна прокуратура Молдови згодом повідомила виданню, що дані в переліку будуть проаналізовані, а також їх порівняють з інформацією справи.

Зазначено, що раніше на електронні пошти молдовських ЗМІ надійшли листи зі списком, у якому є імена декількох тисяч громадян країни, котрі нібито є "членами мережі Шора". За словами відправника, він є працівником правоохоронних органів.

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"Я і мої колеги не спимо ночами і вже багато років документуємо всю схему. Тепер я бачу, як у мережі всі говорять, що поліція і спецслужби нічого не зробили. Це неправда! Ми все давно знаємо", - стверджує невідомий.

Водночас автор листів акцентує: люди, які потрапили в перелік, нібито заохочували громадян Молдови до протестів, збирали їхні особисті дані й відкривали рахунки їм у банках РФ.