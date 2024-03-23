У Молдові оголосили помаранчевий рівень небезпеки через зростання рівня води у Дністрі

Про це повідомляє Newsmaker.

Згідно з даними державної гідрометеослужби Молдови, протягом найближчих днів рівень води може зрости від 1 до 2,8 метра через збільшення обсягів скидання води з Дністровського водосховища.

Водночас метеорологи попередили, що в низинах вода може вийти з берегів і затопити околиці.

Попередження триватиме з 23 до 27 березня.