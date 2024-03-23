У Молдові оголосили помаранчевий рівень небезпеки через зростання рівня води у Дністрі
У Молдові метеорологи попередили про можливе підвищення рівня води у Дністрі впродовж наступних кількох днів, що може спричинити підтоплення прилеглої до річки території
Про це повідомляє Newsmaker.
Згідно з даними державної гідрометеослужби Молдови, протягом найближчих днів рівень води може зрости від 1 до 2,8 метра через збільшення обсягів скидання води з Дністровського водосховища.
Водночас метеорологи попередили, що в низинах вода може вийти з берегів і затопити околиці.
Попередження триватиме з 23 до 27 березня.
- 17 березня міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що більшість укриттів країни потребують серйозного ремонту, влада шукає кошти, аби відновити їх та використовувати.
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