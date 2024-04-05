У Молдові прапор імперської Росії визнали екстремістським

Про це повідомляє NewsMaker.

Таке рішення ухвалив суд Кишинева сектора Центр після розгляду запиту генеральної прокуратури, міністерства юстиції Молдови й служби інформації та безпеки.

На засіданні 3 квітня столичний суд Молдови схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями". Відомо, що таке рішення може бути оскаржене протягом 30 днів в Апеляційній палаті Кишинева.

Чорно-жовто-білий триколор із 1858 по 1896 роки був офіційним прапором Російської імперії. Видання зазначає, що зараз його активно використовують націоналістичні, монархічні та патріотичні організації РФ.