У Молдові прапор імперської Росії визнали екстремістським
Чорно-жовто-білий триколор імперської Росії визнали екстремістським у Молдові
Про це повідомляє NewsMaker.
Таке рішення ухвалив суд Кишинева сектора Центр після розгляду запиту генеральної прокуратури, міністерства юстиції Молдови й служби інформації та безпеки.
На засіданні 3 квітня столичний суд Молдови схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями". Відомо, що таке рішення може бути оскаржене протягом 30 днів в Апеляційній палаті Кишинева.
Чорно-жовто-білий триколор із 1858 по 1896 роки був офіційним прапором Російської імперії. Видання зазначає, що зараз його активно використовують націоналістичні, монархічні та патріотичні організації РФ.
- 19 березня МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата через організацію так званих виборів президента РФ на території невизнаного Придністров'я.
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