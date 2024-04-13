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У Молдові ухвалили законопроєкт, згідно з яким підсанкційних осіб можуть позбавити громадянства

13 квітня, 2024 субота
15:04
Світ Молдова

У п'ятницю, 12 квітня, парламент Молдови у першому читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким підсанкційних осіб можуть позбавити громадянства

Про це повідомляє Newsmaker.

За поправки до закону про застосування міжнародних санкцій проголосували 52 депутати від керівної партії "Дія і солідарність" (PAS). 

Згідно з законопроєктом, Служба інформації та безпеки (СІБ) зможе розглядати можливість позбавлення громадянства Молдови осіб, які потрапили під міжнародні санкції, і, залежно від обставин, надсилати запит до Агентства державних послуг для ініціювання цієї процедури.

"Ця стаття не передбачає, що СІБ або Агентство держпослуг ухвалюють рішення про позбавлення громадянства, - пояснив один з авторів законопроєкту, депутат від PAS Василе Гредінару. - У цьому разі СІБ передасть інформацію Агентству держпослуг, яке ініціює процес".

Депутати від уже неконституційної партії "Шор" розкритикували цей проєкт, заявивши, що його підготовлено поспіхом.

"Ви прекрасно знаєте, що цими днями сотні громадян їздять до Росії та привозять до Молдови фінансові ресурси в іноземній валюті для фінансування підривних дій проти Молдови. Це злочини, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства Молдови. І так, я вважаю, що для тих громадян, які працюють проти інтересів Молдови та в інтересах іноземної держави, найменше покарання, яке може бути запропоновано, - це позбавлення громадянства", - заявив Гредінару.

Аби поправки набули чинності, депутати мають схвалити їх ще в другому читанні.

  • Раніше президентка Молдови Мая Санду заявляла, що країна розраховує на те, що після перемоги України у війні з РФ можуть з'явитися геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту. 

Теги:
Росія
політика
Молдова
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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