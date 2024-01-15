У МЗС Польщі не виключають нової хвилі біженців з України: названо причину
У Польщі припускають імовірність прибуття чергової хвилі біженців з України в разі ескалації з боку російських окупантів
Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.
"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей", - сказав дипломат.
Він зазначив, що нова хвиля біженців може стати тягарем для Польщі, однак країна не відмовиться надати притулок утікачам від війни.
"Це було б величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути до цього готове. Ми повинні ставитися до цього позитивно", - сказав Шейна.
- Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
- За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
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