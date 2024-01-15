У МЗС Польщі не виключають нової хвилі біженців з України: названо причину

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей", - сказав дипломат.

Він зазначив, що нова хвиля біженців може стати тягарем для Польщі, однак країна не відмовиться надати притулок утікачам від війни.

"Це було б величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути до цього готове. Ми повинні ставитися до цього позитивно", - сказав Шейна.