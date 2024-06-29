У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk, - ЗМІ
У Білому домі натякнули, що новий пакет допомоги Україні від США на суму 150 млн доларів, про який має бути оголошено у понеділок, 1 липня, міститиме ЗРК Hawk
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на джерела у Білому дому.
За словами джерел, окрім ЗРК Hawk адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси й обладнання для підтримки оборонних потреб України.
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Як зазначили у виданні, таким чином адміністрація Байдена відповідає на прохання України про підтримку в галузі протиповітряної оборони після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах впродовж останніх тижнів.
Довідково: Модель MIM-23 HAWK була введена в дію в 1950-х роках і модернізувалася протягом багатьох років для протидії ракетним атакам. За даними Пентагону, ця система ППО була експортована в більш ніж 10 країн.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них.
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