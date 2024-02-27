У НАТО сумніваються, що невизнане Придністров'я "попроситься" до Росії найближчим часом

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Realidadea.md.

"Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Молдову", - зазначив він.

За словами чиновника, диктатор Володимир Путін планував "затиснути Україну в лещата", в тому числі через "ПМР", але наразі у нього немає сил це зробити.

Заступник генсека НАТО припустив, що на 28 лютого на з'їзді "депутатів" у Придністров'ї, вірогідніше, може бути оголошено не про "референдум", а про нові торговельні угоди між РФ і "ПМР".