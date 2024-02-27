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У НАТО сумніваються, що невизнане Придністров'я "попроситься" до Росії найближчим часом

27 лютого, 2024 вiвторок
06:46
Світ Мірча Джоане

У НАТО скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, який фактично окупований Кремлем

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Realidadea.md.

"Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Молдову", - зазначив він.

За словами чиновника, диктатор Володимир Путін планував "затиснути Україну в лещата", в тому числі через "ПМР", але наразі у нього немає сил це зробити.

Заступник генсека НАТО припустив, що на 28 лютого на з'їзді "депутатів" у Придністров'ї, вірогідніше, може бути оголошено не про "референдум", а про нові торговельні угоди між РФ і "ПМР".

  • Нагадаємо, у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.
  • Українська розвідка вважає, що псевдодепутати окупованого РФ у Молдови Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття утворення до складу Росії.
  • Марко Шевченко згодом заявив, що Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї.

Теги:
Росія
Молдова
Придністров'я
окуповані території
НАТО
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