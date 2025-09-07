У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ

Це сталося у ніч з 4 на 5 вересня. Звук йшов з боку Тирасполя у й може свідчити про нові військові навчання, пише молдовське видання Agora.md.

"Мова вже другі подібні навчання за останні два тижні. 21 серпня місцеві ТГ-канали повідомили про нічну стрілянину в Тирасполі", - йдеться у повідомленні.

При цьому ані тамтешні інформресурси, ані невизнана влада у Тирасполі жодним чином не коментують дані епізоди.

"Більше того, так звана влада ніколи заздалегідь не оголошує про проведення навчань", - додає Agora.md.

Ще раніше, у ніч на 23 липня, можна було почути звуки вибухів поблизу Червоних казарм у Тирасполі, де дислоковано підрозділ російської армії.