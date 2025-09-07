Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ

У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ

Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
16:48
Світ Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї

Цього тижня мешканці села Паркани, що розташоване між містами Бендери та Тирасполь (обоє підконтрольні фейковій "Придністровській Молдавській Республіці") чули звуки вибухів та пострілів

Зміст

Це сталося у ніч з 4 на 5 вересня. Звук йшов з боку Тирасполя у й може свідчити про нові військові навчання, пише молдовське видання Agora.md.

"Мова вже другі подібні навчання за останні два тижні. 21 серпня місцеві ТГ-канали повідомили про нічну стрілянину в Тирасполі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду

При цьому ані тамтешні інформресурси, ані невизнана влада у Тирасполі жодним чином не коментують дані епізоди.

"Більше того, так звана влада ніколи заздалегідь не оголошує про проведення навчань", - додає Agora.md.

Ще раніше, у ніч на 23 липня, можна було почути звуки вибухів поблизу Червоних казарм у Тирасполі, де дислоковано підрозділ російської армії.

  • Рівно за три тижні, 28 вересня 2025 року, в Молдові відбудуться парламентські вибори.
  • Національно орієнтованим та проєвропейським політсилам протистоять кілька колон спонсорованих з Москви партій. Електоральна ситуація погіршується складною економічною ситуацією в країні.
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
12:01
OPINION
Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
11:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції, не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
11:25
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
11:13
управління розвідки Міністерства оборони
"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України
10:36
Оновлено
Нафтопровід і НПЗ: Сили оборони уразили низку стратегічних об’єктів на території Росії
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
08:13
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 170 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:10
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
08:00
OPINION
Чому я не вірю в можливість перемир'я
07:40
Аналітика
Ту-95МС
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
07:30
Огляд
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
07:22
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
00:16
Руйнування на житловому масиві Шевченківський у смт Межова на Дніпровщині (серпень 2025 року)
Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки
2025, субота
6 вересня
22:50
Польща
У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
22:45
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
22:28
Оновлено
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
22:22
Ексклюзив
Влад Якушев
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
21:55
В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
