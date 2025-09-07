У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
Цього тижня мешканці села Паркани, що розташоване між містами Бендери та Тирасполь (обоє підконтрольні фейковій "Придністровській Молдавській Республіці") чули звуки вибухів та пострілів
Це сталося у ніч з 4 на 5 вересня. Звук йшов з боку Тирасполя у й може свідчити про нові військові навчання, пише молдовське видання Agora.md.
"Мова вже другі подібні навчання за останні два тижні. 21 серпня місцеві ТГ-канали повідомили про нічну стрілянину в Тирасполі", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
При цьому ані тамтешні інформресурси, ані невизнана влада у Тирасполі жодним чином не коментують дані епізоди.
"Більше того, так звана влада ніколи заздалегідь не оголошує про проведення навчань", - додає Agora.md.
Ще раніше, у ніч на 23 липня, можна було почути звуки вибухів поблизу Червоних казарм у Тирасполі, де дислоковано підрозділ російської армії.
- Рівно за три тижні, 28 вересня 2025 року, в Молдові відбудуться парламентські вибори.
- Національно орієнтованим та проєвропейським політсилам протистоять кілька колон спонсорованих з Москви партій. Електоральна ситуація погіршується складною економічною ситуацією в країні.
