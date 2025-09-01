У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула

Про це повідомляє Stern.

Спершу нападник намагався приховати злочин — він сам привів поліцейських до тіла та заявив, що "випадково знайшов його на платформі". Але докази вказали на його причетність, зокрема, у крові чоловіка виявили 1,35 проміле алкоголю, а також на плечі загиблої залишився слід від сильного стискання.

У момент трагедії дівчинка розмовляла телефоном зі своїм дідусем, який почув крик онуки.

Згодом підозрюваний почав поводитися агресивно у відділку, тож його перевели до психіатричної лікарні. Відомо, що він перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".

Чоловік неодноразово просив притулку в Німеччині, але отримував відмову та був депортований до Литви. З дівчиною він не мав жодних контактів.

Родина українки готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив траур і розпочав збір коштів на підтримку сім’ї.