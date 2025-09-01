У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
У місті Фрідланд у Німеччині 31-річний виходець з Іраку вбив 16-річну українку, яка разом із родиною виїхала від війни з Маріуполя. Дівчина загинула після того, як чоловік штовхнув її під поїзд
Про це повідомляє Stern.
Спершу нападник намагався приховати злочин — він сам привів поліцейських до тіла та заявив, що "випадково знайшов його на платформі". Але докази вказали на його причетність, зокрема, у крові чоловіка виявили 1,35 проміле алкоголю, а також на плечі загиблої залишився слід від сильного стискання.
У момент трагедії дівчинка розмовляла телефоном зі своїм дідусем, який почув крик онуки.
Згодом підозрюваний почав поводитися агресивно у відділку, тож його перевели до психіатричної лікарні. Відомо, що він перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".
Чоловік неодноразово просив притулку в Німеччині, але отримував відмову та був депортований до Литви. З дівчиною він не мав жодних контактів.
Родина українки готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив траур і розпочав збір коштів на підтримку сім’ї.
- 6 червня у бельгійському селі Хаасроде виявили вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку. Загиблі мали ножові поранення, їх знайшли під час пожежі у будинку.
- Старший син вбитої українки зізнався у скоєнні злочину. Він розповів, що наніс ножові поранення мамі та 6-річній сестрі, а потім підпалив будинок.
